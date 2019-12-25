Петербургскую консерваторию отреставрируют к концу 2025 году

Деньги будут выделять поэтапно.

Минстрой нашел подрядчика, который завершит реконструкцию и реставрацию Петербургской консерватории. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

ФГКУ "Северо-Западная Дирекция по строительству объектов культуры" Минстроя заключило контакт с АО "Политехстрой". Организация зарегистрирована в Москве. Стоимость работ составил 13,6 млрд рублей. Их необходимо будет завершить до 25 декабря 2025-го года.

Сумму будут выделять по частям. 3,1 млрд рублей в 2020-м году, 6 млрд ― в 2024 и 4,5 млрд ― в 2025.

Напомним, реставрацию консерватории не могут завершить с 2017-го года. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину. Компания "Меандр", которая являлась подрядчиком, расторгнула контракт.

Piter.TV пообщался с ректором Санкт-Петербургской государственной Консерватории о затянувшейся реставрации здания на Театральной, Культурном форуме и влиянии пандемии коронавируса на учебный процесс.

Фото: Instagram / @pogonialina