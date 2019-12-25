Ректор Санкт-Петербургской государственной Консерватории: "Куда двигаться, мы уже определились"

Алексей Васильев – о затянувшейся реставрации здания на Театральной, Культурном форуме и влиянии пандемии коронавируса на учебный процесс в Консерватории.

Реставрация здания Санкт-Петербургской государственной Консерватории имени Римского-Корсакова на Театральной площади в Петербурге – вопрос действительно всероссийского масштаба.

Настолько, что на него обратил внимание президент России. По мнению главы государства, реконструкция – "замечательная и своевременная идея, однако скоро она превратится просто в беду". Ко всему прочему, Владимир Путин уточнил, что уже обратил внимание администрации города на данный вопрос и в очередной раз попросил довести дело до конца.

Вопрос становится острее, особенно когда руководителей одной из компаний, реставрировавшей консерваторию, накануне арестовали на два месяца. Со всеми вопросами о настоящем и будущем знакового учебного заведения мы решили обратиться напрямую к ректору Консерватории Алексею Васильеву.

В каком состоянии сейчас находится реставрация исторического здания Консерватории на Театральной площади? В марте туда приезжали высокопоставленные чиновники, появилось ли "движение" в проекте реставрации, каковы в настоящее время состояние объекта и возможные сроки сдачи?

В процессе реконструкции Консерватории как юридическому лицу, отведена функция пользователя – это означает, что сами мы не проводим конкурсов, не определяем подрядчиков. Наша первая задача – выдача технического задания на производство работ, которая уже давно выполнена. Вторая, наиболее важная, – приемка произведенных работ. Все остальные вопросы находятся вне нашей компетенции.

В марте нас посетила делегация, в которую вошли заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко, министр культуры Ольга Борисовна Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. Они побывали на стройплощадке, чтобы оценить текущую ситуацию. Процесс остановлен из-за того, что возник ряд противоречий в согласовании проекта. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Российской Федерации, отвечающая за ведение процесса реконструкции, довела до нас информацию по выявлению большого количества скрытых работ, которые не были учтены при первичном проектировании, поскольку оно проходило еще в то время, когда в здании Консерватории шли занятия. Естественно, развернуть полномасштабное исследование не было возможности. В результате работы остановились, потому, что не было понимания, куда двигаться дальше.

Приехавшая в марте делегация была поражена происходящим, посетив строительную площадку. Как вы понимаете, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это была та самая ситуация, при которой увидев все воочию, руководители единогласно пришли к выводу о необходимости сдвинуть процесс с мертвой точки. В результате проведенного совещания было принято решение обратиться к президенту РФ с просьбой утвердить единственного подрядчика по выполнению всего комплекса работ. Это решение обусловлено тем, что очень многие процессы срываются в результате попыток действовать строго в рамках федерального закона 44-ФЗ. Например, многие заключенные контракты невозможно выполнить. Казалось бы, решение простое и элегантное, но практика показывает, что согласовать его нужно на очень многих уровнях. Кроме того, не всегда добросовестными являлись подрядчики, которые выходили на объект. Насколько мне известно, у Северо-Западной дирекции в настоящий момент практически с каждым из них ведется разбирательство в арбитражном суде, а процесс реконструкции тем временем стоит.

Мы прекрасно понимаем, что здание, в котором уже три года не производится никаких работ, лучше не становится. Сейчас демонтированы фасады, штукатурка полностью снята; под лесами этого не видно, но мы-то знаем. Фасады практически голые, они принимают на себя и влажность, и температурные перепады – ничего хорошего в этом нет. Насколько мне известно, в планы Северо-Западной дирекции первым делом входило отреставрировать фасады и закрыть тепловой контур здания, как говорят строители, а после этого уже перейти к отделочным и реставрационным работам внутри. Они планируют это сделать в кратчайший срок, после того, как смогут начать работу, а это – приблизительно через год.

Есть шанс увидеть фасадную часть Консерватории в отреставрированном виде, но после этого еще потребуется изрядное время, чтобы привести в порядок всё, что внутри. Прогнозы сейчас делать – дело неблагодарное, я нахожусь в должности ректора чуть больше пяти лет и слышал уже множество прогнозов за это время.

Недавно площадку посетили шесть телеканалов, которым представитель Северо-Западной дирекции выразил предположение, что к 2025 году процесс реконструкции будет завершен. Но мы понимаем, что сроки могут сдвигаться.

Как ректор, могу прокомментировать, что мы уже успели изрядно соскучиться по историческому зданию, особенно по его залам: по Театру (Большому залу имени Рубинштейна) и по Малому залу имени Глазунова, где находится наш уникальный орган.

Этих помещений нам не хватает для полноценной организации нашей образовательной миссии и воплощения многочисленных творческих планов. Полноценной в том смысле, что она была организована не только в соответствии с действующими стандартами, но и в соответствии со сложившимися многолетними традициями, которыми славится Петербургская консерватория. А она всегда славилась своим оперным театром, в котором могли практиковаться студенты: вокалисты оркестранты, дирижеры, режиссеры, балетмейстеры – это была ее отличительная особенность, можно сказать, визитная карточка.

Мы вынуждены последние пять лет жить без залов и практику студентов организовываем от случая к случаю. Слава Богу, наши коллеги нам помогают. У нас хорошие отношения с театром "Мюзик-Холл", который приблизительно раз в месяц принимает наши учебные спектакли. Благодаря этому, процесс не останавливается, но интенсивность его, конечно, заметно снизилась.

Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле 23 сентября потребовал довести до конца реставрацию Консерватории. Уже 30 сентября 2020 года строительную площадку Консерватории вновь посетили Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов. На совещании, которое провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, он заявил, что Министерство культуры выделяет на первоочередные работы 1 миллиард рублей, а в следующем году в соответствии с поручением Правительства этот объект передается в Минстрой, который подхватывает его, не дожидаясь формальных процедур. Губернатор Александр Беглов выразил уверенность в том, что объединив усилия, Министерство культуры, Министерство строительства и Правительство Петербурга смогут выполнить поручение президента, завершив реставрацию Консерватории.

Новый учебный год начался в здании на улице Глинки. Насколько сильно отсутствие полноценного собственного здания на Театральной влияет на "ежедневный" учебный процесс?

Главное по этому вопросу я уже обозначил ранее. Нам не хватает больших помещений для репетиций творческих коллективов: симфонического оркестра, большого сводного хора. На самом деле, здесь классы достаточно приличные – они отремонтированные, мы живем в человеческих условиях. Сейчас учебный отдел испытывает большие проблемы с составлением расписания, потому что историческое здание на Театральной – это 21 тысяча квадратных метров, а после реконструкции его площадь должна увеличиться за счет реновации дворов – они должны превратиться в многоуровневые атриумы. В настоящее же время в нашем распоряжении всего лишь 8600 квадратных метров. Понятно, что нам тесновато. Другой вопрос, что в 2020 году мы живем в особых условиях. Сейчас, например, действуют серьезные ограничения связанные с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому мы решали, каким образом нам заходить в этот учебный год. Я знаю, что многие вузы остались в онлайне до сих пор. Для нашего рода деятельности онлайн в полной мере не приемлем, поэтому мы приняли решение, которое позволяет проведение индивидуальных занятий.

Обучение музыкантов тем и отличается, что в подавляющем большинстве своем оно индивидуально. Это значит, что студент работает один на один с педагогом по специальному инструменту или вокалу, потом он, допустим, идет на общее фортепиано, где опять работает один на один с преподавателем. Или, например, классы камерной музыки, допустим, трио или квартет. Это уже мелкая группа. Есть и ситуации, которые порой повергают чиновников в сфере образования в ступор. Например, на кафедре оперной подготовки студента одновременно обучают режиссер, дирижер, а концертмейстер сопровождает урок на фортепиано!

Я это к тому, что групповые и мелкогрупповые занятия численностью до четырех человек у нас разрешены, все остальные занятия, в которых группы превышают количество четырех человек, выведены в онлайн. Мы пришли к выводу, что общегуманитарные дисциплины вести в дистанционном формате даже удобнее, потому что нашим студентам подключиться к конференции через Zoom оказалось проще, чем прийти на лекцию в консерваторию. У нас улучшилась дисциплина по общегуманитарным предметам, а уровень знаний обучающихся повысился. Вот такой интересный парадокс, поэтому на сегодняшний момент я не могу сказать, что мы испытываем какую-то страшную тесноту здесь просто потому, что все "крупные" групповые занятия у нас вынесены в онлайн.

Конечно, приходится очень туго с такими дисциплинами, которые подразумевают большое количество скопления людей, являясь неотъемлемой частью нашей профессии. Это оркестровый и хоровой классы. Что такое оркестровый класс, который я веду? По сути это симфонический оркестр, состоящий из студентов. Самое большое помещение в нынешнем здании Консерватории позволяет с соблюдением мер эпидемиологической предосторожности рассадить 25 человек, так что мы вынуждены разбивать оркестр на группы, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Мне приходится отдельно заниматься с первыми и вторыми скрипками, потом отдельно с виолончелистами, контрабасистами, отдельно с духовиками. А что делать? Нужно как-то приспосабливаться к современной ситуации, которая, как мы надеемся, когда-то нормализуется. И в этот момент ограничения, которые накладывает на нас нынешнее помещение по сравнению с историческим зданием, опять выйдут на поверхность. Эти проблемы решать все равно придется. Масочный режим, естественно, у нас действует. Осуществляется входной контроль: каждому, кто заходит в здание, измеряют температуру. Антисептики размещены на всех этажах, в любой момент можно подойти обработать руки, соблюдаем все необходимые меры предосторожности. Тем не менее, все равно единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией происходят. В основном среди преподавателей. Разумеется, они сразу изолируются, но тут уже вступает в свои права Роспотребнадзор, реагирующий мгновенно. Мы работаем уже практически месяц достаточно продуктивно.

В Эрмитажном театре в рамках Культурного форума планируется награждать победителей конкурса мастерства педагогов организаций высшего образования в области музыки, хореографии и изобразительного искусства. Как бы вы оценили, как Консерватория встретила пандемию? Как преподавательский состав Консерватории подстроился под новую "вирусную" повестку? Как принимали новых студентов и организовывались выпускные экзамены, учебный процесс?

Никто не был готов. Сказать, что все прошло гладко, не может, я думаю, ни один ректор по отношению к своему вузу. У нас трудятся многие выдающиеся люди, достаточно пожилые, для которых компьютер, по-прежнему, недостаточно комфортное средство взаимодействия в педагогическом процессе. Они без особого удовольствия встретили все это. Например, наш известнейший и старейший преподаватель Леонид Евгеньевич Гаккель обратился ко мне с просьбой об увольнении по собственному желанию и переходом на пенсию. Он уже давно заработал для себя право выхода на пенсию, но продолжал работать. Для него этот момент стал триггером для принятия решения. Многие наши коллеги взялись за дело с похвальным энтузиазмом и быстро освоили процесс преподавания дистанционно.

В целом, нам удалось справиться, итоговую государственную аттестацию мы провели полностью онлайн. Студенты предоставили свои видеозаписи, к которым мы слишком жесткие требования не предъявляли. Главное, чтобы запись была не монтированная и необработанная. Такую запись сегодня почти каждый студент может сделать у себя дома на свой смартфон, а понять насколько хорошо он справляется с поставленными задачами, для профессиональных музыкантов не составляет особого труда.

По тому же принципу у нас был проведен и прием. Парадоксальным образом выбранный нами формат онлайн-приема повлиял на конкурсную ситуацию. Конкурс просто взлетел по сравнению с другими годами – заявлений было подано почти в три раза больше. Многим нашим абитуриентам из удаленных уголков России это создало определенный комфорт. В этом году проявились все, кому раньше даже в голову не пришло бы к нам поступать, просто потому что, скажем, не было денег на билет, чтобы добраться до Петербурга. А так – почему бы и нет, потому что ничего не теряешь. Если удалось пройти успешно испытание, тогда можно уже и билет купить, и приехать для того, чтобы учиться. Поэтому были, как и в любом неожиданном явлении глобального масштаба, стороны и ожидаемые, и неожиданные.

Как Консерватория планирует участвовать в Петербургском международном культурном форуме? Какие мероприятия запланированы в этом году? По итогам прошлого года какие можно сделать выводы, что дает форум Консерватории?

Международный культурный форум – грандиозное явление не только для Петербурга, но и для мировой культуры. В первую очередь, очень важное значение для всех нас имеет сам факт участия. Мы, к сожалению, учитывая все, о чем мы так обстоятельно побеседовали, сегодня не имеем возможности показать себя во всей красе. Тем не менее, проводим научно-практические конференции для руководителей образовательных учреждений в нашем конференц-зале, вмещающим соответствующее количество людей. Пользуемся этой возможностью, чтобы встретиться с коллегами со всей страны, чтобы пообщаться как в служебном порядке, так и в неформальной обстановке по окончании мероприятий поскольку в рабочие будни не всегда получается пересечься и обсудить насущные проблемы. Я не знаю, что будет в нашем високосном 2020 году, омраченным коронавирусом, но обычно съезжается большинство наших коллег.

В прошлом году у нас состоялось достаточно значимая встреча по обмену опытом в сфере музыкального образования с участием наших коллег из Европы и Китая. Важна и концертная составляющая, мне довелось участвовать в ней лично в 2018 году. Много новых профессиональных связей я обрел именно после этого концерта, потому что участники и гости Форума с удовольствием ходят на подобные мероприятия. Тогда выступление со студенческим оркестром Консерватории снискало высокую оценку коллег из других стран. У меня завязался очень важный для нас контакт с Академией изящных искусств в Сингапуре. Так, наверное, никогда бы не познакомились. Благодаря Форуму – новые встречи, новые контакты, новые партнерские и дружеские отношения, новые творческие связи.

Ведете переписку?

Конечно, у нас даже есть некоторые творческие планы, которые теперь непонятно когда будут воплощены. У нас с коллегами была такая идея – сделать международный студенческий оркестр, в который входили бы участники из Европы, России и Азии. Честно говоря, мы даже подумывали о том, чтобы это уже сделать в конце 2020 года, но, как говорят, хочешь насмешить Бога – расскажи о своих планах. Идея не умерла, мы надеемся, что когда-то она может быть реализована, осталось только понять, когда.

Я вернусь к тому с чего я начал. Участвовать в работе столь грандиозного мероприятия – это всегда большая честь и гордость. Гордость за нашу страну, за наш город, за то, что именно у нас происходит Форум. Это масштабное событие в области культуры собирает огромное количество участников, гостей, что очень важно и для Петербурга, и для России в целом. Мы всегда ждем этого события с нетерпением и очень надеемся, что в 2020 году пандемия не помешает пройти Форуму с обычным для него размахом!

Фото: предоставлено Консерваторией, Пресс-служба Санкт-Петербургского международного культурного форума/ Сергей Шинов / ТАСС