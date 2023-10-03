Реставрация площадки театра имени Шаляпина на Английской набережной завершится до конца 2024 года

Работы начались в 2022 году.

Работы по реставрации исторического здания на Английской набережной, 56, построенного по проекту архитектора Джакомо Кваренги, будут завершены в декабре этого года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на слова губернатора Северной столицы.

Историческое строение возрождается в качестве новой концертной площадки Музыкального театра им.Ф.И.Шаляпина, рассчитанной на 300 зрительских мест. Работы начались в 2022 году. В здании также находится уникальный орган, который тоже восстановлен.

Помимо этого, обсуждалась реконструкция основного здания театра в Александровском саду. Сейчас там идёт реконструкция, учитывающая технические требования современного театра. Проект в бывшем Мюзик-Холле будет закончен в 2026 году.

Фото: администрация СПб