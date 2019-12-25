Вице-премьер Чернышенко назвал вандализмом реставрацию петербургской консерватории

Чиновник остался недоволен состоянием здания после реконструкции.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко сравнил реставрацию в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова с вандализмом. Об этом он заявил 13 марта на визите учреждения с губернатором Северной столицы Александром Бегловым, сообщает ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что состояние исторического объекта на Театральной площади – "это стыд". С 2012 года, напомнил чиновник, здание должно было отправиться на реконструкцию и быть готовым к 2017 году. Вице-премьер заявил, что здание нужно восстанавливать в том виде, в котором его знали раньше, и поручил Минкульту составить план работ и выбрать опытного подрядчика. Чернышенко пообещал дополнительное финансирование на новые работы и отметил, что будет проверять ход реставрации.

Петербургские власти ранее выражали беспокойство из-за затянувшейся реконструкции здания, однако не могли повлиять на это из-за федерального статуса консерватории.

Петербург продолжает работы по проекту возрождения усадьбы "Уткина дача".

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