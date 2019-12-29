Петербург продолжает работы по проекту возрождения усадьбы «Уткина дача»

Размещены две закупки на реставрационные работы

Продолжаются работы по проекту реставрации знаменитой усадьбы "Уткина дача".

В рамках реализации проекта размещены две закупки Санкт-Петербургского ГБУ культуры "Государственный музей городской скульптуры".

Одна из них предполагает реставрацию и ремонт декора фасадов главного дома усадьбы. Срок завершения этих работ - не позднее 15 ноября текущего года. Стоимость реставрации составляет порядка 32,7 миллиона рублей.

Заявки для участия в соответствующем конкурсе принимаются до 27 марта.

Вторая закупка касается другого аспекта возрождения "Уткиной дачи". Речь идет, в частности, о реставрации фундаментов, стен служебного корпуса усадьбы. Цена этих работ – почти 40 миллионов рублей. А заявки для участия в конкурсе на их проведение организатор закупки принимает до 23 марта.

Ранее Piter.tv сообщало о том, что "Уткину дачу" скоро подключат к теплу. Необходимые работы по соединению с энергоисточником пройдут во второй половине текущего года.

Усадебный комплекс реставрируют с 2013 года, после завершения проекта здесь появится филиал Музея городской скульптуры.

"Уткина дача" представляет собой памятник архитектуры федерального значения.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге объявят название новой трамвайной линии от "Купчино" до "Славянки".

Фото: vk.com/utkina_dacha_gmgs