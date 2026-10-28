Экономист объяснил, почему налог для самозанятых не повысят до конца 2028 года

Более 1,1 млн самозанятых в Петербурге могут сохранить льготную ставку налога.

Повысить налоговые ставки для самозанятых до конца 2028 года не позволит федеральное законодательство. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент и руководитель образовательной программы "Экономика" Президентской академии в Петербурге Дмитрий Десятниченко, передает "Вечерний Санкт-Петербург".

Осенью 2026 года в Госдуме и Совете Федерации начали обсуждать возможность увеличения налога на профессиональный доход с 4–6 % до 13 %. Предложение касалось прежде всего самозанятых, которые регулярно выполняют работы для компаний и учреждений. Однако действующий порядок налогообложения защищен законом № 422-ФЗ.

Согласно части 3 статьи 1 документа, в течение 10 лет проведения эксперимента запрещено увеличивать налоговые ставки и снижать предельный размер доходов самозанятых. Специальный налоговый режим действует с 1 января 2019 года и рассчитан до 31 декабря 2028-го. Поэтому менять эти условия до окончания эксперимента нельзя.

Предложения о досрочном завершении специального режима не получили развития. Правительство и Минэкономразвития ранее заявляли, что до 2028 года менять условия для самозанятых не планируется.

В то же время депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил продлить эксперимент до 2035 года и увеличить предельный годовой доход самозанятых до 3 млн рублей с 2027 года. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов также оценил вероятность досрочного завершения режима как низкую.

По словам Десятниченко, к 2028 году правительству предстоит подготовить предложения о дальнейшем использовании этого налогового режима — его продлении или постепенном сворачивании. Обсуждения возможных изменений сейчас касаются прежде всего периода после завершения эксперимента.

По данным ФНС на август 2026 года, в Петербурге зарегистрировано более 1,1 млн самозанятых. По этому показателю город занимает третье место в России после Москвы, где насчитывается 2,46 млн таких специалистов, и Московской области с 1,223 млн.

Для сравнения, в феврале 2026 года в Петербурге было 1,03 млн самозанятых, а годом ранее — 818 тыс. При этом темпы прироста постепенно снижаются. За период с 2024 по 2025 год число зарегистрированных специалистов увеличилось на 31,2 %, а к февралю 2026-го годовой прирост составил 25,9 %.

Около 95 % самозанятых в Петербурге зарегистрированы как физические лица, еще 5 % имеют статус индивидуальных предпринимателей.

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