Дроп-гастролёр из Сибири обманул петербургских старушек на 1,5 млн рублей

Злоумышленник убеждал пожилых женщин передать ему деньги под предлогом заботы об их сохранности: то ли денег, то ли пенсионерок.

Полиция задержала 21-летнего жителя Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве против пожилых жительниц Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общая сумма ущерба от его действий превысила 1,5 миллиона рублей.

Первый инцидент произошел 21 октября в Колпинском районе, где 73-летняя пенсионерка передала злоумышленнику 550 тысяч рублей после многодневных телефонных звонков. Преступник, представляясь сотрудником службы безопасности банка, убедил женщину в необходимости "защитить сбережения". Через пару дней, 24 октября, в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан у дома №7 по улице Ижорского батальона в Колпино. В ходе расследования установлена его причастность к аналогичному преступлению в Кировском районе, где другая 73-летняя пенсионерка лишилась 950 тысяч рублей.

Возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV