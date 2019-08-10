Задержан "дроп-гастролёр" из Самары, обманувший петербурженку на 285 тыс. рублей

Подозреваемый был арестован судом

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, который, действуя в составе преступной группы, обманул 75-летнюю пенсионерку на крупную сумму. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 9 декабря пожилая жительница дома на Манчестерской улице обратилась в полицию. Она рассказала, что несколько дней назад ей позвонили неизвестные, представившиеся медиками. Злоумышленники убедили женщину, что ей необходимо срочно сдать медицинские анализы, для чего требуется крупная сумма наличными. Поверив мошенникам, пенсионерка сняла со своего счёта и передала курьеру 285 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на след подозреваемого. 24 декабря у дома на улице Есенина был задержан 22-летний неработающий житель Самарской области. По версии следствия, он выполнял роль так называемого "дроп-гастролёра" или "дроп-курьера" — человека, который за комиссионные лично забирает деньги у обманутых жертв и передаёт их организаторам преступной схемы.

Фото: Piter.TV