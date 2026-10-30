Петербургский эксперт объяснил, за счет чего российский флот сохраняет мировое влияние

Россия остается среди лидеров по созданию атомных подводных лодок.

Атомные подводные лодки четвертого поколения, ледоколы и газовозы ледового класса обеспечивают России сильные позиции в мировом океане. Об этом в беседе с издание "Вечерний Санкт-Петербург" рассказал председатель регионального отделения Общероссийского движения поддержки флота, член Морского совета при губернаторе Ленинградской области и бывший капитан атомной подводной лодки Игорь Горелов. Поводом для обсуждения стало 330-летие Военно-морского флота России, которое отмечается 30 октября.

По словам доктора военных наук, военного политолога Константина Сивкова, ВМФ играет важную роль во внешней политике страны. Он обеспечивает присутствие России в мировом океане, безопасность морских коммуникаций и защиту побережья. В военное время флот также становится частью системы обороны от угроз с моря и участвует в обеспечении ядерного сдерживания.

Сивков отметил, что около 40 % российского ядерного потенциала размещено на атомных подводных лодках с баллистическими ракетами.

Горелов назвал атомные подлодки одними из наиболее технологически сложных объектов, созданных человеком. По его словам, самостоятельно разрабатывать и строить такие суда из отечественных компонентов способны лишь несколько государств, среди которых Россия, США, Китай и Франция.

Сейчас российский флот пополняется атомными подводными крейсерами четвертого поколения. Речь идет о стратегических ракетоносцах проекта "Борей" и многоцелевых подлодках с крылатыми ракетами большой дальности проекта "Ясень-М". По оценке Горелова, строительство последних кораблей этих серий приближается к завершению.

Эксперт также сравнил российские подводные лодки с американскими. Он обратил внимание на возраст значительной части подводного флота США: атомные ракетоносцы типа "Огайо" находятся в эксплуатации более 30 лет и проходят глубокую модернизацию. Основу многоцелевого атомного флота страны составляют лодки типов "Лос-Анджелес", "Сивулф" и "Вирджиния".

Еще одним преимуществом России Горелов назвал атомный ледокольный флот. По его словам, страна остается единственным государством, располагающим такими судами, и продолжает обеспечивать работу Северного морского пути.

Отдельное значение имеют газовозы ледового класса Arc7, которые перевозят сжиженный природный газ с российских месторождений, в том числе с Ямала. Один из таких танкеров — "Кристоф де Маржери" — стал первым судном своего типа. Он способен передвигаться во льдах, в том числе колоть лед кормовой частью, и обеспечивает круглогодичную транспортировку газа в условиях Карского моря и Обской губы.

По словам Горелова, в России также продолжают обновлять рыболовный и пассажирский флоты. В частности, новые суда строят на Выборгском судостроительном заводе.

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Фото: Олег Золото / "Вечерний Санкт-Петербург"