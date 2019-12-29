В Петербурге объявят название новой трамвайной линии от "Купчино" до "Славянки"

Всего горожане предложили более 500 названий.

В пятницу, 28 февраля, в "Невской ратуше" объявят рабочее название новой трамвайной линии от метро "Купчино" до микрорайона "Славянка". Об этом сообщает пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга.

Горожане могли предложить свой вариант названия с октября 2019 года. Всего для трамвайной линии придумали более 500 названий. Особой популярностью пользовались "птичьи" варианты, вроде Стриж, Сокол, Орленок и Щегол. Также были более оригинальные, например, Шушарик, Фантом, Мурзилка, Кашаса, Слэш и др.

Трамвайную линию от "Купчино" до "Славянки" построят в течение ближайших пяти лет. Длина путей составит 21 км. Ожидается, что на маршрут выйдет 22 скоростных трамвая. Время в пути от Купчино до Шушар составит 15 минут, до "Славянки" – от 30 до 40 минут. Инвестиции в проект превысят 25 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV