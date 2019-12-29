В автобусах Петербурга появятся разовые билеты с новым дизайном

Наряду с привычными бумажными проездными будут использоваться книжечки с билетами прямоугольной формы.

В марте петербуржцы смогут приобрести в автобусах города разовые проездные билеты, напечатанные в новом дизайне. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Кроме привычных бумажных проездных будут продаваться книжечки с билетами прямоугольной формы. В левой части сохранятся привычные для пассажиров атрибуты, включая наименование перевозчика и стоимость поездки. Из цифр на билете по-прежнему можно будет сложить "счастливый" номер.

В правой части новой книжечки разместится рекламный блок с информацией о музеях и учебных заведениях и номерами телефонов городских служб. Благодаря сотрудничеству с рекламной компанией, которую выбрали на открытом аукционе, предприятие сможет сократить затраты на изготовление билетов.

Ранее мы писали, что Bulgaria Air возобновит полеты из Петербурга в Софию.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"