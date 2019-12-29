Bulgaria Air возобновит полеты из Петербурга в Софию

Рейсы по данному направлению прекратились весной 2014 года.

Авиакомпания Bulgaria Air с 18 апреля возобновит регулярные рейсы между Петербургом и Софией. Об этом сообщила пресс-служба Пулково.

Рейсы по данному направлению прекратились весной 2014 года. Путешественники будут отправляться в Софию по средам и субботам. Полеты запланированы до 24 октября 2020 года. Также авиакомпания перевезет петербуржцев в Варну и Бургас.

Bulgaria Air является национальным авиаперевозчиком Болгарии.

Из Петербурга начнут ходить автобусы в Самарканд и Астрахань.

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