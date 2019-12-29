Bulgaria Air возобновит полеты из Петербурга в Софию

Авиакомпания Bulgaria Air с 18 апреля возобновит регулярные рейсы между Петербургом и Софией. Об этом сообщила пресс-служба Пулково.
Рейсы по данному направлению прекратились весной 2014 года. Путешественники будут отправляться в Софию по средам и субботам. Полеты запланированы до 24 октября 2020 года. Также авиакомпания перевезет петербуржцев в Варну и Бургас.
Bulgaria Air является национальным авиаперевозчиком Болгарии.
Из Петербурга начнут ходить автобусы в Самарканд и Астрахань.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )