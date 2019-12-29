Из Петербурга начнут ходить автобусы в Самарканд и Астрахань

Новые маршруты запустят с 1 марта.

В Петербурге открываются новые междугородние автобусные направления. С 1 марта из Северной столицы можно будет отправиться в один из древнейших городов Средней Азии (Самарканд), а также в один из волжских городов России (Астрахань). Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Расстояние от Петербурга до Самарканда составляет более 4,4 тысячи километров. Первые автобусы отправятся уже 1 и 5 марта.

Автобусы в Астрахань начнут ходить по понедельникам и пятницам в 22:00, а в среду и воскресенье – в 23:00.

В Петербурге в 2020 году могут начать первые испытания автобуса на водороде.

Фото: Piter.TV