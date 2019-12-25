В Петербурге в 2020 году могут начать первые испытания автобуса на водороде

Выйти на работу по городу подобные автобусы смогут не раньше декабря 2020 года.

Петербургский "Пассажиравтотранс" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр" договорились начать в текущем году подготовку к первым испытаниям автобуса на водородном топливе в Петербурге. Ученые и перевозчик рассмотрят возможность использования подобного транспорта в городе. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба "Пассажиравтотранса".

Еще осенью минувшего года перевозчик стал сотрудничать с португальским поставщиком автобусов на водороде в Лондон. Для запуска новой пассажирской техники нужно изучить множество нормативных требований по сертификации и обслуживанию транспорта, поэтому в Петербурге водородные автобусы появятся не раньше декабря 2020 года.

На данный момент автобусы на водороде используют в Японии, Франции и ряде других стран.

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал. Теперь официально.

Фото: Piter.TV