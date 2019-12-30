Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал. Теперь официально

Piter.TV собирает все тарифы на проезд в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и поездах Санкт-Петербурга.

Наземный транспорт

Цены на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях составят 50 рублей, багажное место будет стоить аналогично. Комбинированные маршруты (№№ 200, 201, 210, 211, 213, 215, 216, 273, 278) оплачиваются по отдельному тарифу.

Различные виды билетов длительного пользования тоже столкнулись с новым ценообразованием.

Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метрополитен) можно будет приобрести за 3015 рублей, единый билет на метрополитен на месяц обойдется в 1870 рублей. По отдельности за один, два или три вида транспорта можно будет заплатить 1615, 1915 и 2035 рублей соответственно.

Метрополитен

Под землей проехаться по жетону или при оплате банковской картой Visa и Mastercard теперь обойдется горожанам в 55 рублей. При оплате картой платежной системы "Мир" проезд станет дешевле – 41 рубль. Если оформить "Единую карту петербуржца" и оплатить через банковское приложение, то сумма станет еще меньше и составит 36 рублей, что на 19 рублей дешевле проезда по жетону.

Единый проездной билет на 90 минут можно будет приобрести за 68 рублей. Напомним, по этому типу билета можно совершить одну поездку в метрополитене и неограниченное количество поездок в общественном наземном транспорте.

"Подорожник"

Оплачивать проезд в петербургском общественном транспорте можно и Единым электронным билетом, картой "Подорожник". Стоимость проезда по ней также изменится. Оплата картой в наземном городском транспорте будет осуществляться следующим образом в течение месяца:

с 1 по 10 поездку с карты спишется 33 рубля,

с 11 по 20 поездку – 32 рубля,

с 21 по 30 поездку – 31 рубль,

с 31 по 40 поездку стоимость проезда составит 30 рублей,

с 41 поездки придется заплатить 29 рублей.

При оплате проезда "Подорожником" в метрополитене средства с карты в течение месяца будут списываться таким образом:

с 1 по 10 поездку проезд оплатится за 38 рублей,

с 11 по 20 поездку с карты спишется 37 рублей,

с 21 по 30 поездку – 36 рублей,

с 31 по 40 поездку – 35 рублей,

а с 41 поездки проезд станет дешевле до 34 рублей

Поезд

За первые 20 км в пригородных электричках Петербурга в 2020 году пассажир заплатит максимум 41,6 рубля, а на поезде "Комфорт" – 43 рубля. Кроме того, на "Ласточке" путь будет стоить 48,4 рубля.

С 1 января 2020 года подорожание коснется поездок на электропоезде по комбинированным билетам. Разница со стоимостью на проездной в 2019 году составит от 20 до 270 рублей. С безбилетных пассажиров, осуществляющих проезд от станций, где работает билетная касса или установлены терминалы самообслуживания, будет взиматься сбор за оформление проездных документов в вагоне поезда в размере 100 рублей. Сбор не будет взиматься с тех, кто сел на станции, где нет или не работали билетные кассы и терминалы самообслуживания.

Фото: avtobus.spb.ru