Проездной на электрички подорожает с 1 января

Разница со стоимостью на проездной в 2019 году составит от 20 до 270 рублей.

С 1 января 2020 года подорожание коснется не только проездных на наземный общественный транспорт и метрополитен, но и поездок на электропоезде.

По информации АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", комбинированный билет на месяц на автобусы, троллейбусу, трамваи, метро и электрички подорожает на 270 рублей. Его цена составит 5650 рублей вместо 5380 рублей.

Также на 225 рублей дороже станет ЕКБ на поездки в метро и абонементный билет пригородной железной дороги, действующий в 30-км радиуса. Он будет стоить 4505 рублей, на данный момент — 4280 рублей.

За комбинированный проездной на пять суток на автобусы, трамваи, метро, троллейбусы и электрички в 30-километровой зоне обойдется пассажирам в 1088 рублей, то есть цена возрастет на 20 рублей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, сколько будет стоить проездной на месяц для школьников и студентов.

Фото: Piter.TV