  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге официально установили плату за проезд в общественном транспорте
Сегодня, 13:24
85
IRINA_CHALKINA

В Петербурге официально установили плату за проезд в общественном транспорте

0 0

Новые цены начнут действовать 1 января.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что в Петербурге установили плату за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. 

Известно, что месячный проездной в троллейбусах, автобусах и трамваях теперь будет стоить 1615 рублей. Комбинированный билет1915 рублей. А Месячный именной автобусный билет для школьников и студентов — 505 рублей. Единый электронный билет —33 рубля с 1-й по 10-ю поездку.

Нововведния будут действовать с 1 января. 

Ранее мы сообщали о том, как будет работать транспорт Петербурга в новогоднюю ночь

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, проездной спб, транспорт спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии