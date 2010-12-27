В Петербурге официально установили плату за проезд в общественном транспорте

Новые цены начнут действовать 1 января.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что в Петербурге установили плату за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что месячный проездной в троллейбусах, автобусах и трамваях теперь будет стоить 1615 рублей. Комбинированный билет1915 рублей. А Месячный именной автобусный билет для школьников и студентов — 505 рублей. Единый электронный билет —33 рубля с 1-й по 10-ю поездку.

Нововведния будут действовать с 1 января.

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