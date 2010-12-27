С января в Петербурге сбор за покупку билета в электричке составит 100 рублей

Сбор не будет взиматься с тех, кто сел на станции, где нет или не работали билетные кассы и терминалы самообслуживания.

Размер сбора за оформление проездного документа в пригородных поездах СЗППК изменится с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

С 1 января 2020 года с безбилетных пассажиров, осуществляющих проезд от станций, где работает билетная касса или установлены терминалы самообслуживания, будет взиматься сбор за оформление проездных документов в вагоне поезда в размере 100 рублей.

Однако, сбор не будет взиматься с тех, кто сел на станции, где нет или не работали билетные кассы и терминалы самообслуживания. Оплата сбора при этом не освобождает пассажира от оплаты проезда и оплаты провоза ручной клади сверх установленной нормы, велосипедов и мелких домашних животных, собак, птиц в качестве ручной клади.

С 1 января поезда "Петебург – Ивангород" будут ходить ежедневно.

Фото: Piter.tv