  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С января в Петербурге сбор за покупку билета в электричке составит 100 рублей
Сегодня, 11:15
89
nastya960

С января в Петербурге сбор за покупку билета в электричке составит 100 рублей

0 0

Сбор не будет взиматься с тех, кто сел на станции, где нет или не работали билетные кассы и терминалы самообслуживания.

Размер сбора за оформление проездного документа в пригородных поездах СЗППК изменится с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

С 1 января 2020 года с безбилетных пассажиров, осуществляющих проезд от станций, где работает билетная касса или установлены терминалы самообслуживания, будет взиматься сбор за оформление проездных документов в вагоне поезда в размере 100 рублей.

Однако, сбор не будет взиматься с тех, кто сел на станции, где нет или не работали билетные кассы и терминалы самообслуживания. Оплата сбора при этом не освобождает пассажира от оплаты проезда и оплаты провоза ручной клади сверх установленной нормы, велосипедов и мелких домашних животных, собак, птиц в качестве ручной клади.

С 1 января поезда "Петебург – Ивангород" будут ходить ежедневно.

Фото: Piter.tv

Теги: билеты, сбор, сзппк, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии