С 1 января поезда "Петебург – Ивангород" будут ходить ежедневно

C 1 января 2020 года поезда № 6661 и 6662 на участке Санкт-Петербург – Ивангород будут курсировать ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".
Поезда в данном направлении начнут ходить ежедневно с Балтийского вокзала.
Уважаемые пассажиры! Со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".
Первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 5 января 2020 года.
Фото: Piter.tv
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