С 1 января поезда "Петебург – Ивангород" будут ходить ежедневно

Поезда отправятся с Балтийского вокзала.

C 1 января 2020 года поезда № 6661 и 6662 на участке Санкт-Петербург – Ивангород будут курсировать ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

Поезда в данном направлении начнут ходить ежедневно с Балтийского вокзала.

Уважаемые пассажиры! Со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 5 января 2020 года.

Фото: Piter.tv