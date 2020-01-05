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С 1 января поезда "Петебург – Ивангород" будут ходить ежедневно
Сегодня, 9:29
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nastya960

С 1 января поезда "Петебург – Ивангород" будут ходить ежедневно

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Поезда отправятся с Балтийского вокзала.

C 1 января 2020 года поезда № 6661 и 6662 на участке Санкт-Петербург – Ивангород будут курсировать ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

Поезда в данном направлении начнут ходить ежедневно с Балтийского вокзала.

Уважаемые пассажиры! Со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 5 января 2020 года.

Фото: Piter.tv

Теги: балтийский вокзал, ивангород, ржд, сзппк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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