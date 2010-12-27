Первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 5 января 2020 года

"Лыжные стрелы" будет ездить до станций Орехово и Шапки.

В рамках сотрудничества АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" и Комитета по физической культуре и спорту Петербурга с 5 января по выходным дням в Ленинградскую область из Петербурга будут ездить специальные пригородные поезда "Лыжные стрелы". Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

"Лыжные стрелы" будет ездить до станций Орехово и Шапки 5, 11, 19, 25 января, 2, 15, 22, 29 февраля, 7 и 15 марта 2020 года. В Орехово поезда будут отправляться с Финляндского вокзала в 9:15 и прибывать на станцию Орехово в 10:42. Обратный поезд со станции Орехово будет отправляться в 15:15. На станции Девяткино поезд сделает остановку в 16:10-16:13 и прибудет на Финляндский вокзал в 16:33.

В направлении станции Шапки поезд будет отправляться с Московского вокзала в 10:11, делать остановку на станции Колпино 10:32-10:33 и прибывать на станцию Шапки в 11:32. В обратном направлении: из Шапки – в 15:29, в Колпино – в 16:45-16:46, Московский вокзал – 16:54.

Бесплатные билеты на "Лыжные стрелы" можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов города.

В ноябре пассажиры СЗППК оплатили банковскими картами более 20% проездных.

Фото: Piter.TV