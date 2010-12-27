В ноябре пассажиры СЗППК оплатили банковскими картами более 20% проездных

В ноябре банковскими картами было оплачено более 911 тысяч проездных.

Более 20% проездных документов в ноябре пассажиры СЗППК оплатили банковскими картами. Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

В ноябре банковскими картами было оплачено более 911 тысяч проездных. Это составляет 150% к аналогичному периоду 2018 года. Рост оплаты по банковским картам наблюдается и по итогам одиннадцати месяцев. С января по ноябрь 2019 года с помощью банковских карт было оформлено почти 10 млн. билетов, или на 72 % больше чем в прошлом году.

Для удобства пассажиров на полигоне Северо-Западной пригородной пассажирской компании все билетные кассы и большинство терминалов самообслуживания принимают к оплате банковские карты, в том числе по технологии PayPass.

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Фото: Piter.TV