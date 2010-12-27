Льготники Петербурга совершили более 12 млн поездок в электричках

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких поездок увеличилось на 2 952 тысячи.

Региональные льготники Петербурга совершили более 12 млн поездок в пригородных поездах. Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

В период с 27 апреля по 27 ноября 2019 года льготники Петербурга оформили 12 миллионов 33 тысячи безденежных билетов на поезда пригородного сообщения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких поездок увеличилось на 2 952 тысячи.

Больше всего поездок совершили пенсионеры — более 9,7 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. Более 2,13 млн билетов оформили ветераны труда, 185,5 тыс. билетов — граждане, достигшие возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин).

В Петербурге электрички переходят на новый график движения с 9 декабря.

Фото: Piter.tv