В Петербурге электрички переходят на новый график движения с 9 декабря

По новому расписанию пригородные поезда начнут курсировать с 03:00 (мск) 9 декабря 2019 года.

Пригородные поезда переходят на новый график движения с 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

В ночь с 8 на 9 декабря 2019 года вступает в действие новый график движения пригородных поездов. По новому расписанию пригородные поезда начнут курсировать с 03:00 (мск) 9 декабря 2019 года.

С подробным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Билетные кассы и турникетные линейки СЗППК с 1 ноября перешли на зимний режим работы.

Фото: Piter.tv