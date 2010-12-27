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В Петербурге электрички переходят на новый график движения с 9 декабря
Сегодня, 8:52
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nastya960

В Петербурге электрички переходят на новый график движения с 9 декабря

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По новому расписанию пригородные поезда начнут курсировать с 03:00 (мск) 9 декабря 2019 года.

Пригородные поезда переходят на новый график движения с 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба  АО "СЗППК". 

В ночь с 8 на 9 декабря 2019 года вступает в действие новый график движения пригородных поездов. По новому расписанию пригородные поезда начнут курсировать с 03:00 (мск) 9 декабря 2019 года.

С подробным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Билетные кассы и турникетные линейки СЗППК с 1 ноября перешли на зимний режим работы.

Фото: Piter.tv

 

Теги: расписание, сзппк, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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