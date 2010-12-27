Билетные кассы и турникетные линейки СЗППК с 1 ноября переходят на зимний режим работы

Купить билеты на пригородных станциях можно прямо в вагоне электрички.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует пассажиров о переходе билетных касс и турникетных линеек на зимний режим работы с 1 ноября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

С 1 ноября не будут работать пункты продаж на станциях Пупышево, Проспект Славы (кассовый модуль со стороны улицы Белградская), Мшинская (кассовый модуль на платформе), 55 км. На ряде станций и остановочных пунктов изменился режим работы билетных касс и турникетных линеек.

Оформить проездной документ на пригородный поезд на станциях и остановочных пунктах в таком случае можно в поезде у контролера-кассира без взимания сбора.

Оформить проездные документы также можно с помощью мобильного приложения "Пригород" и "РЖД Пассажирам".

Накануне поезд "Аллегро" прибыл в Петербург из Финляндии с часовым опозданием.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"