Мужчина подозревается в краже забытой женской сумки в электричке "Ораниенбаум-1 – Санкт-Петербург"

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичное преступление.

В Санкт-Петербурге полицейскими раскрыта кража, совершенная в электропоезде "Ораниенбаум-1-Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)". Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Полицейским поступило заявление от 64-летней пассажирки электропоезда "Ораниенбаум-1-Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)" с просьбой оказать содействие в розыске ее сумки, в которой находился мобильный телефон с зарядным устройством, денежные средства и другое личное имущество. Петербурженка пояснила, что во время движения поезда посетила уборную и забыла там сумку. Пропажу женщина заметила только когда пересела в другой электропоезд на станции "Ленинский проспект".

Полицейскими установлен подозреваемый. Им оказался 61-летний уроженец Архангельской области. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в туалет электропоезда, увидел оставленную там женскую сумку и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похитил чужую вещь. Похищенным имуществом фигурант распорядился по своему усмотрению. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Спустя 2 года был задержан "домушник", обокравший квартиру на Русановской на 1 млн рублей.

Видео: пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте