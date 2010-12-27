Стоимость проезда по "Подорожнику" поднимется еще на рубль

Речь идет о проезде в метрополитене.

Стоимость проезда по "Подорожнику" возрастет на один рубль со следующего года. Комитет по тарифам Петербурга внес изменения в проект постановления "Об утверждении стоимости проездных документов многоразового пользования на проезд в метрополитене на 2020 год". Документ опубликовали на сайте Смольного.

По предыдущим расчетам, 10 поездок должны были обойтись по 37 рублей каждая, после чего стоимость снижалась. Планировалось, что с 41-й поездки пассажир будет платить по 33 рубля. Согласно новому проекту, стоимость за один проезд составит 38 рублей, а затем — 34 рубля.

Напомним, стоимость жетона поднимется до 55 рублей, за билет в наземном транспорте придется заплатить 50 рублей. Единый месячный проездной в метро обойдется 1870, при использовании всего транспорта (трамвай, автобус, троллейбус) – 3015 рублей. Пенсионеры и предпенсионеры, ветераны будут покупать проездной за 623 рубля, учащиеся за 535 рублей, студенты – за 1075 рублей.

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"