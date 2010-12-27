Владельцы единой карты петербуржца весь 2020 год будут ездить в метро со скидкой

Цена будет на 19 рублей ниже.

Власти Северной столицы приняли решение пролонгировать период действия скидок для владельцев "Единой карты петербуржца" (ЕКП). Они смогут весь 2020 год ездить на 19 рублей дешевле, чем остальные. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Единую карту петербуржца на сегодняшний день можно получить в трех городских банках – ВТБ, Сбербанке и банке "Санкт-Петербург"

ЕКП включает в себя несколько функций: идентификацию в поликлиниках, электронную цифровую подпись, проездной и обычную банковскую карту.

Ранее Смольный одобрил рост цен на проезд в 5 рублей в 2020 году.

Фото: Piter.tv