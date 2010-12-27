Смольный одобрил рост цен на проезд в 5 рублей в 2020 году

Последний раз стоимость проезда в Петербурге повышали в 2017 году.

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год, в который заложено единовременное повышение стоимости проезда на 5 рублей. Проект бюджета 15 октября внесут в ЗакС.

Ранее глава комитета финансов Алексей Корабельников указал, что субсидия Смольного городским перевозчикам также увеличится до 50 млрд рублей, в противном случае проезд "мог бы подорожать в два раза". Сейчас проезд в метро стоит 45 рублей, в наземном транспорте – 40 рублей.

Последний раз стоимость проезда в Петербурге повышали в 2017 году. Стоимость жетона возросла с 35 до 45 рублей, стоимость проезда в наземном транспорте – с 30 до 40 рублей.

Также Корабельников отметил, что в проекте бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов не предусмотрена полная отмена маршруток.

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Фото: ГКУ "Организатор перевозок"