Восемь лет без монет: как "Подорожник" изменил жизнь петербуржцев

В 2011 году после многочисленных просьб петербуржцев комитет транспорта Санкт-Петербурга и СПб ГКУ "Организатор перевозок" запустили проект "Подорожник". С его помощью людям удалось забыть о жетонах и карманах полных мелочи. Сейчас расплачиваться за проезд в общественном транспорте можно и "Подорожником", и банковской картой, и даже телефоном. Как развивалась карта "Подорожник" в СПб в последние годы – в материале Piter.TV

Инструкция: как пополнить карту "Подорожник"

По сути, пополнить проездной "Подорожник" можно лишь тремя способами: либо непосредственно в кассе или в автоматах метрополитена, либо в интернет-банках "Банк Русский Стандарт", "Банк Санкт-Петербург, "Банк SIAB", "Газпромбанк", либо через онлайн-сервисы. На карту можно внести любую сумму, но не более 15 000 рублей.

Однако, мало просто пополнить карточку, без активации денежных средств, расплатиться ею в транспорте будет невозможно.

Активировать карту "Подорожник" можно в магазих "Пятерочка". Здесь нет ничего сложно, нужно просто приложить карточку к активатору, подождать от 5 до 7 секунд, карточка активирована. Теперь ей можно расплачиваться за проезд.

Активировать карту "Подорожник" в метрополитене можно несколькими способами. Можно попросить сотрудника кассы активировать карту, или воспользоваться аппаратом проверки проездных билетов и активации безналичных платежей либо аппаратом по продаже жетонов и пополнению ресурса поездок БСК. Если вы активируете карту аппаратом проверки, то ее просто нужно поднести к визуализатору и подождать 5-7 секунд. Если вы решили активировать проездной в аппарате по продаже жетонов и пополнению БСК, то нужно нажать кнопку "пополнить ЕЭБ" и также подождать до 7 секунд.

Для активации проездного в киоске по активации и пополнению ресурса поездок БСК нужно просто обратиться к кассиру.

Также сегодня в каждом петербургском автобусе есть валидатор, который считывает данные не только с проездного, но также с банковских карт и телефонов с бесконтактной оплатой. После внесения суммы любым удобным способом, нужно приложить карту к валидатору, после этого она будет активирована.

Карта "Подорожник" на начальном этапе развития

Первые карты "Подорожник" начали использоваться повсеместно уже 1 января 2011 года. "Подорожником" можно было оплатить поездки в городском транспорте Санкт-Петербурга: метрополитен, автобусы, троллейбусы, трамвайные маршруты. Карточку просто достаточно прислонить к валидатору и деньги списывались автоматически. Уже 1 июня появилась и гибкая система скидок, то есть, чем больше пассажир пользовался "Подорожником", тем меньше он платил за проезд.

В 2012 году стало возможным использовать "Подорожник" в коммерческих маршрутках. И тут возникла проблема: многие водители отказывались принимать эти карточки, говорили о поломке валидаторов и требовали оплату только наличными. Руководители компаний-перевозчиков неоднократно публично объясняли, что на зарплате водителей оплата электронным билетом никак не отражается. Может, и так, но "живые" деньги куда легче прикарманить. К слову, сегодня с такой проблемой пассажиры уже не сталкиваются.

С 16 марта 2016 года петербуржцы смогли приобрести "Подорожник" в виде брелоков. Однако, с целью изучения спроса, тогда их выпустили всего 4000 штук. Брелок был сделан из прозрачного пластика и в таком же стиле, как сам проездной "Подорожник". Брелок при помощи петельки можно было прикрепить, например, к связке ключей или к портмоне.

Карта "Подорожник" сегодня

В июле 2016 года в оборот была введена карта лояльности "Карта города", которая содержала в себе функции "Подорожника" (причем поездки стоили на 30% меньше). На одной карте умещаются дисконтные карты партнеров ("Буквоед", Пятерочка", "Окей", Градусы, аптека "Невис" и другие), парковочная карта, проездной, электронный театральный билет.

Со 2 июня 2017 года в продаже появляется "Подорожник", объединённый с московской "Тройкой". Карты "Тройка"-"Подорожник" и "Подорожник"-"Тройка" идентичны с точки зрения функционала, на каждой по два электронных кошелька. Отличие только во внешнем оформлении. Кроме того, на них можно записывать билеты на электрички.

Тарифы "Подорожник"

С 1 января 2017 года началась продажа новых электронных билетов "90 минут" и "Суточный.

Преимущества "Подорожника"

возможность сэкономить деньги и пользоваться накопительной системой скидок (от 1 до 10 поездок стоит 36 рублей; от 11 до 20 поездок – 35 рублей; от 21 до 30 поездок – 34 рубля; от 31 до 40 поездок – 33 рубля; более 41 поездки – 32 рубля).

много способов пополнения счета;

разные тарифные планы.

Ложка дегтя в бочке меда

У карты "Подорожник" есть и свои минусы, которые удалось выделить благодаря пассажирам.

- Считывающие устройства нередко дают сбои. Так множество людей жаловались, что через месяц, полгода, год, два карточка все равно перестает действовать. То есть на ней может быть еще много денег, но ни турникет, ни валидатор карточку не читают. А чтобы вернуть свои деньги нужно поехать в офис "Организатора перевозок" (улица Рубинштейна, 32), который один на весь Петербург. Там дождаться очереди, написать заявление на перерасчет. Деньги могут возвращаться на уже новую карту в течение целого месяца. Вернуть деньги наличными или на банковскую карту нельзя.

- Иногда со счета списывается сумма, превышающая стоимость проезда. С такой проблемой столкнулись очень многие люди как в 2016-2017, так и в 2018 году.

Когда пополнила карту на 500 рублей, один раз только проехала в автобусе, а потом тут же выходя из автобуса отправилась в метро, приложила проверить счет, то оказалось на карте 340 рублей. Неплохо так, поездочка обошлась в 160 рублей. Стала читать отзывы и оказалось, что я не одна такая "счастливица".



Пассажир

- Еще одним из минусов пассажиры считают повторную проверку "Подорожника" кондуктором. Но тут скорее претензии не к производителям карточки, а к недобросовестным людям. Некоторые ведь и не платят за проезд, если знают, что после этого их не будут проверять.

- При пополнении через Интернет, "Подорожник" все равно нужно активировать в метро, в магазинах. Без этого карточка работать не будет. Петербуржцы, живущие в спальных районах, жаловались, что при пополнении карты через Интернет, они все равно утром не могут доехать до метро, так как карта не активирована. Тогда разработчики в конце 2018 года сделали активацию прямо в автобусах, на валидаторах, принимающих к оплате банковские карты. А вот вопрос активации "Подорожника" сразу в Интернете по-прежнему остается открытым.



Скриншот: Отзовик

Перспективы развития карты "Подорожник"

- На сегодняшний день с помощью проездного "Подорожник" можно расплатиться в метро, в трамваях, автобусах, троллейбусах, коммерческих маршрутках и даже в пригородных поездах. В перспективе, планируется включить в список водный транспорт, а также платные автомобильные дороги, парковки и др.

- Комитет по транспорту Санкт-Петербурга хочет сделать поездку в общественном транспорте более комфортной. В планах: уменьшить число пассажиров, оплачивающих свой проезд наличными деньгами и привлечь людей, предпочитающих личные автомобили, к пользованию услугами общественного транспорта.

- В середине 2018 году фокус группа тестировала "Подорожник" в виде браслетов, но в продажу они пока что так и не поступили. Глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Самойлов сообщил, что в исполнении проездного в такой форме есть сложности.

- И вот совсем не за горами, когда в городе появится "Единая карта петербуржца". Ей можно будет оплачивать проезд в транспорте, получать скидки, участвовать в дисконтных программах, получать медицинскую помощь (на карте будет полис ОМС), хранить электронную цифровую подпись для работы с порталами государственных услуг, сдавать отчетности в налоговые органы, отправлять банковские и иные документы через интернет или при совершении юридически значимых действий.

"Подорожник" в цифрах

- В феврале 2017 года за месяц на карту "Подорожник" было оформлено 3130 билетов на 90 минут и 23290 билетов сроком от 1 до 7 суток. С 1 по 28 февраля совершено 462599 поездок (транзакций) по новым проездным билетам, 237388 из которых совершены в наземном социальном транспорте и 225211 – в метро.

- За первое полугодие 2017 года в Северной столице 315 миллионов поездок оплатили электронными билетами.

- В 2017 году Пассажиры более 20 тысяч раз использовали карту "Подорожник - Тройка" в Петербурге.

- За полгода 2018 года 53 тысячи человек расплатились "Подорожником" в пригородных поездах.

- В 2019 году в три этапа закупят 150 000 брелоков "Подорожник" на сумму 12,5 миллионов рублей

- В январе 2019 года было совершено 1800 активаций "Подорожника" в автобусах, а в феврале их количество превысило 4000.

- После введения "Подорожника" в Кудрово за первые два дня им воспользовались две тысячи раз.

- За несколько месяцев проездной в магазине "Пятерочка" активировали более 150 раз.

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"; Петербургский метрополитен, Отзовик; открытые источники