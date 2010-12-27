Названы цены на проезд в пригородных электричках Петербурга на 2020 год

На 20 км можно будет уехать за 40 рублей.

В среду, 25 декабря, стало известно, сколько будет стоить проезд в пригородных электричках Петербурга в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В новом документе сказано, что за первые 20 км пассажир заплатит максимум 41,6 рубля, а на поезде "Комфорт" – 43 рубля. Кроме того, на "Ласточке" путь будет стоить – 48,4 рубля. Для детей цены снизят почти до 20 рублей.

Напомним, что в 31декабря электрички будут следовать по расписанию пятницы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге официально установили плату за проезд в общественном транспорте.

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