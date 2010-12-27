"Пассажиравтотранс" озвучил цены на проезд с 1 января 2020 года

Так, проехать на автобусе из Петербурга в Ломоносов обойдется в 100 рублей.

Днем в понедельник, 30 декабря, ГУП "Пассажиравтотранс" объявил об изменении стоимости билетов по маршрутам в Петербурге с 1 января 2020 года. В частности, изменения коснутся направлений №№200, 201 и 210.

Единая стоимость проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок обойдется в 50 рублей, аналогично будет стоить одно место провоза багажа. Отдельно указаны тарифы на "смешанных" маршрутах. На 200-м автобусе от остановки "Кировский завод" до вокзала в Ломоносове билет будет стоить 100 рублей. Остальные сегменты маршрута в обоих направлениях будут стоить 50 рублей.

Аналогичная ситуация будет с маршрутами №№200 и 201, которые отправляются от остановки "Кировский завод" и едут в петергофский "Университет" и остановку "Новый Петергоф" соотетственно. Полный маршрут обойдется в 100 рублей, а его сегменты – в 50 рублей.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать транспорт Петербурга в новогоднюю ночь.

Фото: avtobus.spb.ru