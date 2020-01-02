Как будет работать транспорт Петербурга в новогоднюю ночь

Piter.TV рассказывает о графике работы метро и движении наземного транспорта.

В ночь с 31 декабря на 1 января петербургский метрополитен будет работать без перерыва, но с некоторыми ограничениями. Также в круглосуточном режиме будут курсировать некоторые автобусы, троллейбусы и трамваи. Подробнее читайте в материале Piter.TV.

Работа метро в новогоднюю ночь

Как сообщается на официальном сайте подземки Северной столицы, для входа и выхода будут доступны практически все вестибюли за некоторыми исключениями. В ночь на 1 января 2020 года сотрудники метро закроют доступ к вестибюлю 1 станции "Проспект Ветеранов" и вестибюлю 2 станции "Ленинский проспект". Также для пассажиров будут недоступны вестибюль 2 на "Площади Ленина", вестибюль 1 в "Девяткино", вестибюль 1 на станции "Московская", вестибюль 2 на "Невском проспекте". Кроме того, будут закрыты вестибюль 2 на станции "Проспект Славы", вестибюль 1 на "Дунайской", а также вестибюли на станциях "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская", "Спасская" и "Шушары".

Пассажиров предупреждают, что в период с 00 часов до 04:30 утра 1 января приобрести жетоны можно будет только за наличный расчет. Также вход в метро будет осуществляться по действующим проездным и банковским картам.

Автобусы в новогоднюю ночь

В пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что в новогоднюю ночь в Петербурге будут курсировать десятки автобусов. Интервал движения после полуночи и до 6 утра составит 30 минут. После маршруты начнут работать в стандартном режиме.

— автобус № 2 "Проспект Маршала Жукова — Театральная площадь";

— автобус № 8 "Уткина Заводь — метро "Площадь Александра Невского";

— автобус № 12 "Улица Подвойского — Рощинская улица";

— автобус № 47 "Улица Кораблестроителей — Университетская набережная";

— автобус № 50 "Малая Балканская улица — Театральная площадь",

— автобус № 56 "Малая Балканская улица — метро "Ломоносовская";

— автобус № 66 "Кировский завод — Канонерский остров";

— автобус № 77 "Белорусская улица — метро "Ладожская";

— автобус № 80 "Улица Жени Егоровой — станция Пискаревка";

— автобус № 82 "Станция Пискаревка — метро "Ладожская",

— автобус № 93 "Лахтинский разлив — проспект Культуры";

— автобус № 101 "Метро "Старая Деревня" — Кронштадт, Гражданская улица";

— автобус № 106 "Станция Пискаревка — Финляндский вокзал";

— автобус № 114 "Счастливая улица — метро "Елизаровская";

— автобус № 137 "Станция Пискаревка — метро "Чёрная речка";

— автобус № 141 "Улица Костюшко — Московский вокзал";

— автобус № 142 "Счастливая улица — улица Доблести";

— автобус № 145А "Кировский завод — Красное Село, Октябрьская улица";

— автобус № 154 "Метро "Старая Деревня" — Камышовая улица";

— автобус № 158 "Наличная улица — Пассажирский порт "Морской Фасад";

— автобус № 161 "Улица Подвойского — улица Джона Рида";

— автобус № 169А "Улица Подвойского — станция Ржевка";

— автобус № 177 "Станция Ручьи — деревня Новая";

— автобус № 180 "Улица Жени Егоровой — Камышовая улица";

— автобус № 182 "Афонская улица — Глухарская улица";

— автобус № 187 "Пушкин, вокзал — метро "Московская";

— автобус № 190 "Звездная улица — Шушары, Вишерская улица";

— автобус № 196 "Колпино, Заводской проспект — Звездная улица";

— автобус № 198 "Улица Жени Егоровой — метро "Парнас";

— автобус № 200 "Ломоносов, вокзал — Кировский завод";

— автобус № 211 "Метро "Черная Речка" — Зеленогорск, вокзал";

— автобус № 327 "Колпино, Заводской проспект — метро "Пролетарская";

— автобус № 328 "Проспект Александровской Фермы — Колпино, Оборонная улица";

— автобус № 375 "Пушкин, Железнодорожная улица — микрорайон Славянка, Ростовская улица";

— автобус № 392А "Колпино, Заводской проспект — совхоз имени Тельмана";

— автобус № 397 "Улица Жени Егоровой — Парголово, СПК "Пригородный";

—№ К-210 "Метро "Черная Речка" — Ольгино, ЖК "Юнтолово";

—№ К-299 "Метро "Московская" — Павловск, Звериницкая улица";

—№ К-305А "Метро "Старая Деревня" — Приозерная улица".

Какие троллейбусы и трамваи будут ездить по Петербургу в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2020 года по Петербургу будут курсировать семь трамвайных и пять троллейбусных маршрутов:

— троллейбус № 2 "Улица Шаврова — Глухарская улица";

— троллейбус № 13 "Придорожная аллея — Светлановский проспект";

— троллейбус № 14 "Река Оккервиль — площадь Александра Невского";

— троллейбус № 31 "Северный проспект — проспект Добролюбова";

— троллейбус № 37 "Улица Пионерстроя — метро "Проспект Ветеранов";

— трамвай № 16 "Карбюраторный завод — площадь Стачек";

— трамвай № 27 "Метро "Рыбацкое" — река Оккервиль";

— трамвай № 29 "Мясокомбинат — Трамвайный парк № 1";

— трамвай № 43 "Метро "Купчино" — Московские ворота";

— трамвай № 55 "Придорожная аллея — улица Шаврова";

— трамвай № 60 "Завод "Северная Верфь" — улица Пограничника Гарькавого";

— трамвай № 100 "Придорожная аллея — станция Ручьи".

Автомобилистам также напомнили, что с 20:00 31 декабря до 5 утра 1 января будет запрещено движение на Невском проспекте от Садовой улицы до Дворцовой набережной.

Со схемой наземного транспорта, работающего в ночь на 1 января, можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Ранее мы рассказывали, где купить живую ель в Петербурге в 2019 году?

Фото: пресс-служба "Горэлектротранс", pixabay.com, visit-petersburg.ru