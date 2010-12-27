Где купить живую ель в Петербурге в 2019 году?

Новый год постепенно приближается, и практически через месяц – 20 декабря – в Петербурге начнут работать елочные базары. Всего в городе на Неве откроется более 50 торговых точек. Горожане смогут приобрести новогодние ели, сосенки и сосновые ветки любого размера во всех районах Северной столицы. Piter.TV публикует адреса елочных базаров на 2019 год.
Адреса елочных базаров СПб 2019
Елочные базары в Петербурге в 2019 году будут работать по следующим адресам:
Адмиралтейский район (3)
- Старо-Петергофский проспект, возле дома №50, лит. А;
- набережная канала Грибоедова на пересечении с Садовой улицей;
- площадь Тургенева, возле дома №91, лит. А по Садовой улице;
Василеостровский район (5)
- улица Кораблестроителей, возле дома №31/2, лит. А;
- улица Кораблестроителей, юго-восточнее дома №46/ 1, лит. В;
- Новосмоленская набережная, у дома №1, лит. А;
- улица Нахимова, у дома №1, литера А;
- улица Кораблестроителей, возле дома №21/1, лит. А
Выборгский район (3)
- проспект Луначарского, на пересечении с улицей Есенина;
- улица Хошимина, на пересечении с проспектом Просвещения;
- улица Сикейроса, на пересечении с улицей Есенина
Калининский район (8)
- проспект Науки, у дома №18, лит. А;
- проспект Металлистов, у дома №59, лит. А;
- улица Демьяна Бедного, на пересечении с проспектом Луначарского;
- проспект Металлистов, на пересечении с улицей Замшина;
- улица Карпинского, возле дома №38/1;
- улица Ольги Форш, у дома №15/1, лит. А;
- Кондратьевский проспект, угол с улицей Бестужевской;
- улица Вавиловых, у дома №13/1, лит. А
Красногвардейский район (10)
- проспект Наставников, у дома №38;
- Индустриальный проспект, возле дома №7, лит. А;
- Индустриальный проспект, возле дома №27, лит. А;
- Среднеохтинский проспект, у дома №1/1, лит. А;
- Белорусская улица, у дома №4, лит. А;
- шоссе Революции, у дома №33/1
- Пискаревский проспект, возле дома №39, лит. А;
- Пискаревский проспект, у дома №35, лит. А;
- улица Маршала Тухачевского, у дома №41, лит. А;
- улица Коммуны, возле дома №59, лит. А
Красносельский район (2)
- проспект Маршала Жукова, у дома №35;
- проспект Ветеранов, у дома №140;
Кронштадтский район (1)
- Кронштадт, улица Карла Маркса, дом №12, литера А
Московский район (1)
- Краснопутиловская улица, возле дома №121;
Пушкинский район (2)
- Пушкин, Красносельское шоссе, возле дома №23, лит. А;
- Пушкин, Ленинградская улица, возле дома №35
Приморский район (3)
- улица Щербакова, у дома №11. литера А;
- Стародеревенская улица, у дома №36, лит. А;
- Карельский переулок, на пересечении с Сестрорецкой улицей
Петроградский район (1)
- Пионерская улица, дом №2, на пересечении с Большой Пушкарской улицей
Петродворцовый район (1)
- Петергоф, Разводная улица, у дома №29
Центральный район (1)
- Загородный проспект, у дома №17, лит. А
Кроме того, Комитет имущественных отношений Петербурга заявил, что в этом году в городе откроются 10 дополнительных елочных базаров. Новые торговые точки разместятся в Кировском, Красносельском, Невском, Колпинском, Петроградском, Выборгском, Приморском и Василеостровском районах города. Елочные базары будут работать в Северной столице до 31 декабря включительно.
Фото: pixabay.com, Piter.TV
Обсуждение ( 0 )