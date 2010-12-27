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Где купить живую ель в Петербурге в 2019 году?
Сегодня, 15:35
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Alena_Zinovieva

Где купить живую ель в Петербурге в 2019 году?

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Piter.TV публикует адреса елочных базаров.

Новый год постепенно приближается, и практически через месяц – 20 декабря – в Петербурге начнут работать елочные базары. Всего в городе на Неве откроется более 50 торговых точек. Горожане смогут приобрести новогодние ели, сосенки и сосновые ветки любого размера во всех районах Северной столицы. Piter.TV публикует адреса елочных базаров на 2019 год.

Адреса елочных базаров СПб 2019

Елочные базары в Петербурге в 2019 году будут работать по следующим адресам:

Адмиралтейский район (3)

  • Старо-Петергофский проспект, возле дома №50, лит. А;
  • набережная канала Грибоедова на пересечении с Садовой улицей;
  • площадь Тургенева, возле дома №91, лит. А по Садовой улице;

Василеостровский район (5)

  • улица Кораблестроителей, возле дома №31/2, лит. А;
  • улица Кораблестроителей, юго-восточнее дома №46/ 1, лит. В;
  • Новосмоленская набережная, у дома №1, лит. А;
  • улица Нахимова, у дома №1, литера А;
  • улица Кораблестроителей, возле дома №21/1, лит. А

Выборгский район (3)

  • проспект Луначарского, на пересечении с улицей Есенина;
  • улица Хошимина, на пересечении с проспектом Просвещения;
  • улица Сикейроса, на пересечении с улицей Есенина

Калининский район (8)

  • проспект Науки, у дома №18, лит. А;
  • проспект Металлистов, у дома №59, лит. А;
  • улица Демьяна Бедного, на пересечении с проспектом Луначарского;
  • проспект Металлистов, на пересечении с улицей Замшина;
  • улица Карпинского, возле дома №38/1;
  • улица Ольги Форш, у дома №15/1, лит. А;
  • Кондратьевский проспект, угол с улицей Бестужевской;
  • улица Вавиловых, у дома №13/1, лит. А

Красногвардейский район (10)

  • проспект Наставников, у дома №38;
  • Индустриальный проспект, возле дома №7, лит. А;
  • Индустриальный проспект, возле дома №27, лит. А;
  • Среднеохтинский проспект, у дома №1/1, лит. А;
  • Белорусская улица, у дома №4, лит. А;
  • шоссе Революции, у дома №33/1
  • Пискаревский проспект, возле дома №39, лит. А;
  • Пискаревский проспект, у дома №35, лит. А;
  • улица Маршала Тухачевского, у дома №41, лит. А;
  • улица Коммуны, возле дома №59, лит. А

Красносельский район (2)

  • проспект Маршала Жукова, у дома №35;
  • проспект Ветеранов, у дома №140;

Кронштадтский район (1)

  • Кронштадт, улица Карла Маркса, дом №12, литера А

Московский район (1)

  • Краснопутиловская улица, возле дома №121;

Пушкинский район (2)

  • Пушкин, Красносельское шоссе, возле дома №23, лит. А;
  • Пушкин, Ленинградская улица, возле дома №35

Приморский район (3)

  • улица Щербакова, у дома №11. литера А;
  • Стародеревенская улица, у дома №36, лит. А;
  • Карельский переулок, на пересечении с Сестрорецкой улицей

Петроградский район (1)

  • Пионерская улица, дом №2, на пересечении с Большой Пушкарской улицей

Петродворцовый район (1)

  • Петергоф, Разводная улица, у дома №29

Центральный район (1)

  • Загородный проспект, у дома №17, лит. А

Кроме того, Комитет имущественных отношений Петербурга заявил, что в этом году в городе откроются 10 дополнительных елочных базаров. Новые торговые точки разместятся в Кировском, Красносельском, Невском, Колпинском, Петроградском, Выборгском, Приморском и Василеостровском районах города. Елочные базары будут работать в Северной столице до 31 декабря включительно.

Фото: pixabay.com, Piter.TV

Теги: елка, елочные базары, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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