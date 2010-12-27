Где купить живую ель в Петербурге в 2019 году?

Piter.TV публикует адреса елочных базаров.

Новый год постепенно приближается, и практически через месяц – 20 декабря – в Петербурге начнут работать елочные базары. Всего в городе на Неве откроется более 50 торговых точек. Горожане смогут приобрести новогодние ели, сосенки и сосновые ветки любого размера во всех районах Северной столицы. Piter.TV публикует адреса елочных базаров на 2019 год.

Адреса елочных базаров СПб 2019

Елочные базары в Петербурге в 2019 году будут работать по следующим адресам:

Адмиралтейский район (3)

Старо-Петергофский проспект, возле дома №50, лит. А;

набережная канала Грибоедова на пересечении с Садовой улицей;

площадь Тургенева, возле дома №91, лит. А по Садовой улице;

Василеостровский район (5)

улица Кораблестроителей, возле дома №31/2, лит. А;

улица Кораблестроителей, юго-восточнее дома №46/ 1, лит. В;

Новосмоленская набережная, у дома №1, лит. А;

улица Нахимова, у дома №1, литера А;

улица Кораблестроителей, возле дома №21/1, лит. А

Выборгский район (3)

проспект Луначарского, на пересечении с улицей Есенина;

улица Хошимина, на пересечении с проспектом Просвещения;

улица Сикейроса, на пересечении с улицей Есенина

Калининский район (8)

проспект Науки, у дома №18, лит. А;

проспект Металлистов, у дома №59, лит. А;

улица Демьяна Бедного, на пересечении с проспектом Луначарского;

проспект Металлистов, на пересечении с улицей Замшина;

улица Карпинского, возле дома №38/1;

улица Ольги Форш, у дома №15/1, лит. А;

Кондратьевский проспект, угол с улицей Бестужевской;

улица Вавиловых, у дома №13/1, лит. А

Красногвардейский район (10)

проспект Наставников, у дома №38;

Индустриальный проспект, возле дома №7, лит. А;

Индустриальный проспект, возле дома №27, лит. А;

Среднеохтинский проспект, у дома №1/1, лит. А;

Белорусская улица, у дома №4, лит. А;

шоссе Революции, у дома №33/1

Пискаревский проспект, возле дома №39, лит. А;

Пискаревский проспект, у дома №35, лит. А;

улица Маршала Тухачевского, у дома №41, лит. А;

улица Коммуны, возле дома №59, лит. А

Красносельский район (2)

проспект Маршала Жукова, у дома №35;

проспект Ветеранов, у дома №140;

Кронштадтский район (1)

Кронштадт, улица Карла Маркса, дом №12, литера А

Московский район (1)

Краснопутиловская улица, возле дома №121;

Пушкинский район (2)

Пушкин, Красносельское шоссе, возле дома №23, лит. А;

Пушкин, Ленинградская улица, возле дома №35

Приморский район (3)

улица Щербакова, у дома №11. литера А;

Стародеревенская улица, у дома №36, лит. А;

Карельский переулок, на пересечении с Сестрорецкой улицей

Петроградский район (1)

Пионерская улица, дом №2, на пересечении с Большой Пушкарской улицей

Петродворцовый район (1)

Петергоф, Разводная улица, у дома №29

Центральный район (1)

Загородный проспект, у дома №17, лит. А

Кроме того, Комитет имущественных отношений Петербурга заявил, что в этом году в городе откроются 10 дополнительных елочных базаров. Новые торговые точки разместятся в Кировском, Красносельском, Невском, Колпинском, Петроградском, Выборгском, Приморском и Василеостровском районах города. Елочные базары будут работать в Северной столице до 31 декабря включительно.

Фото: pixabay.com, Piter.TV