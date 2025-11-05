Опасный заплыв. В Астрахани двоих пятиклассников унесло в Волгу

Дети плавали на надувных кругах в зоне, где купание запрещено.

Трагедия на воде едва не случилась в Наримановском районе. Школьники заплыли на надувных кругах далеко от берега, где сильным течением их стало уносить на глубину, сообщило ГКУ "Волгоспас".

Сигнал о том, что на Волге тонут двое детей поступил спасателям в 12:32. Выяснилось, что ученики пятого класса решили покупаться в диком месте, игнорируя запрещающие знаки.

В итоге, ребята заплыли на надувных кругах далеко от берега и их унесло течением. Спасатели оперативно добрались до школьников и доставили на берег. Здесь их ждали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее две 12-летние девочки пропали в первых числах июля в Кызыле. В их поисках были задействованы свыше тысячи человек. Позже тела подруг нашли рядом с берегом Енисея.

Фото: ГКУ "Волгоспас"