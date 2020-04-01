В Астрахани задержаны фигуранты уголовных дел о вооруженном нападении на милиционеров и военнослужащих в 1999 году

В Астрахани задержаны фигуранты уголовных дел о вооруженном нападении на милиционеров и военнослужащих в августе 1999 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По предварительным данным следствия, двое мужчин вступили в состав незаконного формирования под руководством полевых командиров Басаева и Хаттаба. В 1999 году злоумышленники приняли участие в вооруженном мятеже на территории Цумадинского района Республики Дагестан и нападении на блокпост на окраине села Агвали. В результате перестрелки погибли три человека.

В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет оперативники вышли на след подозреваемых. Их удалось задержать при содействии сотрудников Росгвардии. Расследование уголовного дела продолжается.

