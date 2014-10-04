В МВД предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками ФНС
Вчера, 8:44
В МВД предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками ФНС

Не диктуйте коды, CVV и пароли, не переводите деньги и не выполняйте "инструкции" по переводу.

В МВД России сообщили, что при звонках мошенники представляются сотрудниками ФНС и говорят о "камерной проверке", об "оборотах выше доходов", а также просят код из СМС или "страховую сумму". 

Не диктуйте коды, CVV и пароли, не переводите деньги и не выполняйте "инструкции" по переводу. Прекратите диалог и перезвоните в ФНС по номеру с официального сайта. Еще стоит сохранить запись звонка. 

Если вы уже передали код или деньги, сразу заблокируйте карту или счет в банке и попросите отменить операции. Обратитесь в банк за заявлением о мошенничестве. Подайте заявление в полицию и уведомьте ФНС через официальный сайт. Сохраните все сообщения, скрины и данные звонка. 

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники заманивают петербуржцев уникальными условиями по ипотеке. Жертвы оставляют заявки на сайте или в объявлении в интернете. 

