В МВД предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками ФНС

Не диктуйте коды, CVV и пароли, не переводите деньги и не выполняйте "инструкции" по переводу.

В МВД России сообщили, что при звонках мошенники представляются сотрудниками ФНС и говорят о "камерной проверке", об "оборотах выше доходов", а также просят код из СМС или "страховую сумму".

Не диктуйте коды, CVV и пароли, не переводите деньги и не выполняйте "инструкции" по переводу. Прекратите диалог и перезвоните в ФНС по номеру с официального сайта. Еще стоит сохранить запись звонка.

Если вы уже передали код или деньги, сразу заблокируйте карту или счет в банке и попросите отменить операции. Обратитесь в банк за заявлением о мошенничестве. Подайте заявление в полицию и уведомьте ФНС через официальный сайт. Сохраните все сообщения, скрины и данные звонка. Пресс-служба МВД

