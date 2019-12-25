Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.

В Астрахани три человека пострадали в ДТП со скорой помощью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 5 ноября на улице Ноздрина. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи столкнулся с иномарками Volkswagen и Nissan. В результате столкновения машина медслужбы опрокинулась.

Среди пострадавших трое человек, которые находились в скорой. Их доставили в медицинское учреждение. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области в ДТП с тремя автомобилями погибли шесть человек.

Фото: УМВД по Астраханской области