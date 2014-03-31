Также сообщается о двух пострадавших.

В Орловской области в ДТП с тремя автомобилями погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел вечером 31 октября на 31-м километре трассы Орел – Тамбов. По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозящим щебень. После этого произошло столкновение грузовика с легковым автомобилем.

В результате аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок. Также сообщается о двух пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Кром того, специалисты МЧС с помощью спецтехники ликвидируют последствия ДТП.

Фото: МЧС Орловской области