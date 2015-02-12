В Выборге началась реставрация кордегардии – здания XVIII века, некогда предназначавшегося для караула. Сегодня оно является частью памятника федерального значения "Анненские укрепления", рассказали в администрации Ленобласти.
Реставрационные работы на объекте предстоят большие: вычинка кладки, реставрация оконных и дверных проемов, черепичной кровли, установка всех современных коммуникаций.
Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти
В будущем здесь разместится музей, посвященный Анненским укреплениям.
Следующие в очереди на реставрацию – Равелинные ворота. Приступить к работам планируется в сентябре, а к концу 2025 года оба объекта введут в эксплуатацию.
Реставрация фасадов Павловского собора завершилась в Гатчине.
Фото: администрация Ленобласти
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