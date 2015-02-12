Кордегардия — помещение для караула, охраняющего крепостные ворота.

В Выборге началась реставрация кордегардии – здания XVIII века, некогда предназначавшегося для караула. Сегодня оно является частью памятника федерального значения "Анненские укрепления", рассказали в администрации Ленобласти.

Реставрационные работы на объекте предстоят большие: вычинка кладки, реставрация оконных и дверных проемов, черепичной кровли, установка всех современных коммуникаций. Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти

В будущем здесь разместится музей, посвященный Анненским укреплениям.

Следующие в очереди на реставрацию – Равелинные ворота. Приступить к работам планируется в сентябре, а к концу 2025 года оба объекта введут в эксплуатацию.

Реставрация фасадов Павловского собора завершилась в Гатчине.

Фото: администрация Ленобласти