Реставрация фасадов Павловского собора завершилась в Гатчине

Также в настоящее время готовится государственный контракт на реставрацию иконостаса и живописной росписи Павловского собора.

В Гатчине завершились основные работы по реставрации фасадов собора Петра и Павла. Строительные леса демонтировали, остались лишь работы по их снятию в местах крепления к стенам собора. Также на объекте завершены инженерные работы и вывоз строительного мусора.

Как сообщили в комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти, внутри храма ведутся работы по установке дверных блоков. Параллельно проводится уборка территории и тестирование подсветки фасадов Собора.

Также в настоящее время готовится государственный контракт на реставрацию иконостаса и живописной росписи Павловского собора.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода в Ленобласти родилось почти шесть тыс. малышей.

Фото: Комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти