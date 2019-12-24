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На реконструкцию консерватории выделят миллиард рублей
Сегодня, 19:52
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smirenny

На реконструкцию консерватории выделят миллиард рублей

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Деньги выделит Минкульт.

В среду, 30 сентября, стало известно, что Министерство культуры страны выделит миллиард рублей для работ по реставрации консерватории имени Римского-Корсакова.Об этом сообщил "Интерфакс", со ссылкой на заместителя председателя правительства.

По словам эксперта, ряд нарушений предыдущего подрядчика можно расценить как вандализм. Ранее президент России обратил внимание городской администрации на проблему и поручил решить ее, потому как иначе ситуация может "превратиться в беду". В тот же день СК задержал гендиректора ООО "Меандр" Елену Завадскую и бывшего бенефициара компании Евгения Ярмоша, которые участвовали в реставрации консерватории. 

Здание было закрыто на реставрацию в 2014 году, а работы должны были завершить в 2017. 

Ранее мы писали, что Беглов запретил строить выход из метро прямо на Театральной площади.

Фото: ВКонтакте

Теги: консерватория, реконструкция консерватории
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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