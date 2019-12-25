Беглов запретил строить выход из метро прямо на Театральной площади

Для одного из вестибюлей место еще подбирают.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что выход из строящейся станции метро "Театральная" не будет расположен на Театральной площади, где находятся Мариинский театр и Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом он сообщил в прямом эфире программы "Новый взгляд" на телеканале "78".

Ранее Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев высказал опасения о том, что строительные работы на Театральной площади могут навредить историческим зданиям. Беглов подчеркнул, что площадь является историческим объектом, поэтому для вестибюлей новой станции подберут другие места.

Так, один из вестибюлей станции "Театральная" будет располагаться на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Место для второго пока не определили. Беглов добавил, что в выборе места чиновники обязательно прислушаются к мнению горожан.

Лахтинско-правобережную линию метрополитена планируют продлить от станции "Дыбенко" до станции "Горный институт". На этом отрезке появится станция "Театральная". Ее планируется открыть в 2025 году. С вводом в действие нового участка совокупная протяженность эксплуатационного пути от "Дыбенко" до "Горного института" составит 14,8 км.

Ранее мы писали, что пешеходный тоннель у "Горьковской" обещают отремонтировать до конца года.

Фото: ВКонтакте / Метрострой. История петербургского метро