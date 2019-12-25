Пешеходный тоннель у "Горьковской" обещают отремонтировать до конца года

Переход не ремонтировали с 1978 года.

В среду, 24 сентября, стало известно, что пешеходный тоннель у станции метро "Горьковская" должны отремонтировать до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры региона.

Специалисты проведут целый комплекс работ, включая гидроизоляцию косоуров лестничных сходов. Сообщается, что камни ступеней установят в проектное положение. На время работ на участке организовали временный наземный переход со светофорами.

Ранее мы писали, что бюджет города на будущий год не предусматривает субсидий на капремонт домов.

Фото: Piter.TV