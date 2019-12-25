Бюджет города на будущий год не предусматривает субсидий на капремонт домов

Средства на капитальный ремонт предполагается собирать с горожан.

В среду, 23 сентября, стало известно, что в проекте бюджета города на будущий 2021 год не выделили субсидий для капитального ремонта домов, сообщила "Фонтанка".

Глава жилищного комитета ранее заявлял, что есть необходимость в бюджетном финансировании на 3,5 миллиарда. Если субсидии не назначат, то взносы с горожан придется повысить. Отмечается, что программа капитального ремонта финансируется за счет взносов собственников жилья и городского бюджета. Кроме того, в начале текущего года взносы выросли в два раза.

Ранее мы писали, что в детском саду "Рябинка" Волхова пройдет капремонт.

Фото: Piter.TV