В детском саду "Рябинка" Волхова пройдет капремонт

Реновация будет продолжаться до конца июля 2021 года.

В детском саду №2 "Рябинка" комбинированного вида города Волхова пройдет выборочный капитальный ремонт. Соответствующую закупку разместила администрация Волховского района Ленобласти.

Планируется, что реновация будет продолжаться до середины следующего года. Строители проведут работы с фундаментом, подвалами построенного еще в 1969 году здания. Отремонтируют полы, стены, кровлю. Проект предусматривает работы с системами вентиляции, отопления, электроснабжения.

На все это выделяется 58,4 млн рублей. Соинвесторами проекта выступают областной и районный бюджеты.

Строительные компании, заинтересованные в реализации проекта, могут подать свои заявки для участия в конкурсе до 9 октября.

Как сообщало ранее Piter.tv, в 2021 году в Петербурге планируется открыть еще пять школ и шесть детсадов.

Фото: ryabinka-volkhov.ru