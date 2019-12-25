В детском саду "Рябинка" Волхова пройдет капремонт

В детском саду №2 "Рябинка" комбинированного вида города Волхова пройдет выборочный капитальный ремонт. Соответствующую закупку разместила администрация Волховского района Ленобласти.
Планируется, что реновация будет продолжаться до середины следующего года. Строители проведут работы с фундаментом, подвалами построенного еще в 1969 году здания. Отремонтируют полы, стены, кровлю. Проект предусматривает работы с системами вентиляции, отопления, электроснабжения.
На все это выделяется 58,4 млн рублей. Соинвесторами проекта выступают областной и районный бюджеты.
Строительные компании, заинтересованные в реализации проекта, могут подать свои заявки для участия в конкурсе до 9 октября.
Как сообщало ранее Piter.tv, в 2021 году в Петербурге планируется открыть еще пять школ и шесть детсадов.
Фото: ryabinka-volkhov.ru
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