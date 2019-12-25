В 2021 году в Петербурге планируется открыть еще пять школ и шесть детсадов

Для строительства в рамках АИП комитет попросил дополнительные 11,4 млрд рублей.

Петербургский комитет по строительству планирует открыть в 2021 году 5 новых школ, 6 детских садиков и 7 объектов здравоохранения. Как заявил на слушаниях по формированию бюджета в ЗакСе зампред комитета Александр Постраш, всего в следующем году построят 25 объектов, еще 54 спроектируют. Чиновника цитирует портал "Строительный Петербург".

Планы на 2022 год измеряются вводом 23 объектов. Отмечается, что на 2021 год комитет заложил 23,3 млрд рублей расходов, на два последующих года – 18,7 млрд и 14,3 млрд соответственно. Комитет подчеркнул, что ему необходимы дополнительные 11,4 млрд рублей для работ на 44 вновь начинаемых объектах в 2021 году, в 2022 и 2023 ведомству понадобится еще 32,4 млрд и 40,6 млрд рублей. Расходы, не касающиеся адресной инвестиционной программы (АИП), предполагают дополнительные 731 млн рублей к уже имеющимся 904 млн рублей.

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Фото: Piter.TV