Новый детский сад в Кудрово готов принять 160 детей

На Европейском проспекте в Кудрово отрылся новый детский сад на 160 воспитанников от 3 до 7 лет. Ввод здания в эксплуатацию одобрил Госстройнадзор. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
На трех этажах разместили аудитории для групповых занятий, медицинский пункт, физкультурный зал и кабинет музыки. Всего в детском саду будут обучаться 8 групп.
Отметим, что учреждение возведено в рамках программы "Социальные объекты в обмен на налоги". Ожидается, что в текущем году она затронет Тосно, Мурино и Бугры.
Ранее мы рассказали о том, что в Кировске построят новый детский сад.
Фото: Пресс-служба Setl Group
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