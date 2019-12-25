Новый детский сад в Кудрово готов принять 160 детей

Здание построили в рамках программы "Социальные объекты в обмен на налоги".

На Европейском проспекте в Кудрово отрылся новый детский сад на 160 воспитанников от 3 до 7 лет. Ввод здания в эксплуатацию одобрил Госстройнадзор. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

На трех этажах разместили аудитории для групповых занятий, медицинский пункт, физкультурный зал и кабинет музыки. Всего в детском саду будут обучаться 8 групп.

Отметим, что учреждение возведено в рамках программы "Социальные объекты в обмен на налоги". Ожидается, что в текущем году она затронет Тосно, Мурино и Бугры.

Ранее мы рассказали о том, что в Кировске построят новый детский сад.

Фото: Пресс-служба ﻿Setl Group