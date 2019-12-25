В Кировске построят новый детский сад

Учреждение будет рассчитано на пребывающее население.

Власти города Кировска ведут подготовку документов для возведения нового детского сада на территории ЖК "Кировский посад". Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Муниципалы отмечают, что в городе на данный момент достаточно социальных объектов – все дети старше 3 лет обеспечены местами в дошкольные учреждения. Новое здание строят, прогнозируя прирост населения в будущем.

Проект детского сада обсуждался на совещании главы администрации Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова с подчиненными в четверг, 20 августа. На данный момент под учреждение готовится земельный участок.

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Фото: Piter.TV