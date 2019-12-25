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В Кировске построят новый детский сад
Сегодня, 20:17
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В Кировске построят новый детский сад

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Учреждение будет рассчитано на пребывающее население.

Власти города Кировска ведут подготовку документов для возведения нового детского сада на территории ЖК "Кировский посад". Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Муниципалы отмечают, что в городе на данный момент достаточно социальных объектов – все дети старше 3 лет обеспечены местами в дошкольные учреждения. Новое здание строят, прогнозируя прирост населения в будущем. 

Проект детского сада обсуждался на совещании главы администрации Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова с подчиненными в четверг, 20 августа. На данный момент под учреждение готовится земельный участок. 

Ранее мы рассказали о том, что власти Ленобласти планируют активно решать проблему долгостроев.

Фото: Piter.TV 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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