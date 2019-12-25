Власти Ленобласти планируют активно решать проблему долгостроев

Ранее акцент делался на строительстве социальных объектов.

За прошедшие месяцы 2020 года в Ленинградской области удалось ввести в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров жилых помещений. Регион планирует решать проблемы оставшихся долгостроев усиленными темпами. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время видеоконференции с Дмитрием Медведевым.

Глава региона отметил, что за прошлый год в эксплуатацию были введены 3 миллиона "квадратов".

При этом, власти делали упор на социальный сектор: с 2017 года в Ленинградской области открылось примерно 70 школ, детских садов и больниц. В этом году запланировано возведение 9-ти новых общеобразовательных учреждений, а еще 12 – строятся.

Мы сознательно немного притормаживаем ввод жилья, так как хотим подтянуть социальную инфраструктуру в новых районах. Наша цель — полная синхронизация строительства жилья и детских садов, школ, объектов здравоохранения, в течение трех лет мы выйдем на этот паритет. объяснил губернатор

Всего на территории региона под категорию проблемных домов попали около 16 тысяч зданий: до января 2021 года будут приняты первые 8 тысяч, а еще половина – уже в следующем году.

Ранее мы рассказали о том, что власти Петербурга и Ленобласти рассказали об общих итогах борьбы с коронавирусом.

Фото: Piter.TV