Власти Петербурга и Ленобласти рассказали об общих итогах борьбы с коронавирусом

Сейчас в двух регионах действует 13 противоэпидемических ограничений.

Петербург и Ленинградская область провели большую совместную работу с начала эпидемии COVID-19. Об этом сообщил глава регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин во время заседания Координационного совета города и области.

По словам Вылегжанина, логистика между регионами была выстроена на безупречном уровне. Наиболее слаженно действовали сотрудники скорой помощи.

Отметим, что Петербург и Ленобласть ввели 60 видов ограничений на время риска заражения коронавирусом. Сейчас сохраняется только 13 видов.

Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса обнаружены в 8 районах Ленобласти.

Фото: Piter.TV