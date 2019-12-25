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Власти Петербурга и Ленобласти рассказали об общих итогах борьбы с коронавирусом
Сегодня, 14:52
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Власти Петербурга и Ленобласти рассказали об общих итогах борьбы с коронавирусом

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Сейчас в двух регионах действует 13 противоэпидемических ограничений.

Петербург и Ленинградская область провели большую совместную работу с начала эпидемии COVID-19. Об этом сообщил глава регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин во время  заседания Координационного совета города и области.

По словам Вылегжанина, логистика между регионами была выстроена на безупречном уровне. Наиболее слаженно действовали сотрудники скорой помощи.

Отметим, что Петербург и Ленобласть ввели 60 видов ограничений на время риска заражения коронавирусом. Сейчас сохраняется только 13 видов.

Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса обнаружены в 8 районах Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область, санкт-петербург
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Новости СПб,

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